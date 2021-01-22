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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: свободно 25% коечного фонда

Аппаратами искусственного дыхания оборудовано 192 койко-места
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Фото: соцсети

В Орловской области свободными остаются 25% коек, предназначенных для коронавирусных больных. Об этом на заседании оперштаба 21 января сообщил Владимир Николаев, замглавы департамента здравоохранения региона.

Из 1866 специализированных коек занято 1398. С возможностью подключения к системе искусственной вентиляции легких в области создано 192 койки. На лечении в амбулаторных условиях находится 2 828 пациентов. Волонтеры доставляют больным, лечащимся дома, необходимые лекарства.

Всего по последним данным в регионе заболело коронавирусом 25 220 человек. Вылечилось 22 277 пациентов.

Коронавирус в Орловской области