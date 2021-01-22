В Орле два "Рено" не разъехались на перекрестке, есть пострадавшие

Два "Рено" не разъехались на перекрестке в Советском районе Орла Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле на перекрестке не разъехались два автомобиля "Рено". В аварии пострадали три человека.

Случилось ДТП поздним вечером 21 января, в двенадцатом часу. Подробности озвучили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

48-летний водитель одной из иномарок ехал по Октябрьской улице со стороны Ломоносова в сторону Игнатова. Он стал поворачивать налево, на Приборостроительную и не уступил дорогу другому "Рено", который ехал во встречном направлении прямо. Автомобили столкнулись.

В итоге и сам водитель и его женщина-пассажир получили травмы. Не обошлось без травм и у водителя второго автомобиля. О госпитализации Госавтоинспекция не сообщает.