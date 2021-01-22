Два человека погибли в ДТП с фурой под Орлом

Водитель и пассажир "Девятки" погибли на месте аварии Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Под Орлом в автомобильной аварии погибли два человека. Их легковушка "ВАЗ" столкнулась с фурой.

Произошло ДТП с необратимыми последствиями в четверг 21 января. В обеденное время (было около половины второго) 46-летний шофер вел фуру марки "ДАФ" по дороге "Орел-Тамбов". Навстречу ехала отечественная "Девятка", за рулем была 26-летняя девушка- водитель.

- В районе 45 километра водитель транспортного средства "ДАФ" допустил столкновение с движущимся навстречу автомобилем "ВАЗ". В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" , мужчина 24 лет, скончались от полученных телесных повреждений, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.