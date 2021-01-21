В 2021 году Орле цена проездных для школьников и пенсионеров не изменится Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 21 января, в Орле прошло заседание профильного комитета горсовета. Один из самых обсуждаемых вопросов – стоимость проезда в общественном транспорте после закрытия Красного моста.

Ранее руководитель РИЦ уже сообщал о том, что планов на увеличение стоимости проезда в 2021 году нет. Сегодня эту информацию повторил и представитель администрации Орла Михаил Кузнецов.

Льготные проездные для школьников, студентов и пенсионеров останутся прежними. Цены на них не вырастут— 50 поездок на месяц за 450 рублей.

Тем, кто пользуется трамваем, придется делать пересадки, но платить за них - нет.

- МУП «ТТП» планирует организовать движение автобусов от железнодорожного вокзала до трамвайного депо. Чек автобуса позволит ехать дальше на трамвае. Муниципальное предприятие готовит расписание, чтобы сократить интервал движения до 10 минут, — сообщил Вадим Ничипоров, замначальника управления городского хозяйства и транспорта Орла.