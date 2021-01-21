В Орле несколько домов и студенческое общежитие остались без воды из-за аварии

В Орле несколько домов и студенческое общежитие остались без воды Фото: Архив "КП"

В Орле несколько многоэтажек и студенческое общежитие остались без холодной воды из-за аварии. Прохудился участок водопровода на улице Ломоносова.

Без воды осталось около двух тысяч человек в Советском районе города. Подземную течь трассы водоснабжения выявили по улице Ломоносова, между домами №3 и №3а. По этой причине воды нет в общежитии медицинского колледжа (улица Ломоносова, 3), пятиэтажного дома на сто квартир Ломоносова 3а, пятиэтажного дома по Октябрьской, 59 (также на 100 квартир), а также девятиэтажки почти на полторы сотни квартир по адресу улица Лескова, 36.

- На месте будет работать аварийная бригада МПП ВКХ «Орелводоканал» в количестве 9 человек и трех единиц техники. Планируемое время окончания работ 20:00 21 января 2021 года, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.