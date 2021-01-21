Заболевший лейкозом малыш из Орла нуждается в помощи

Двухлетний Егор нуждается в помощи

Двухлетний Егор из Орловской области нуждается в помощи. У мальчика тяжелый диагноз: острый миелоидный лейкоз. Вскоре малыша ждет тяжелая операция по пересадке костного мозга, нужны средства на реабилитаци.

Страшный диагноз врачи поставили мальчику в сентябре. Уже несколько месяцев медики борются за жизнь Егора, ребенок прошел несколько сеансов химиотерапии. Впереди - операция в Санкт-Петербурге. И хотя сама хиругическая процедура квотируемая, мама мальчика Светлана не потянет связанные с лечением расходы: ребенка она растит одна, родни в северной столице у семьи нет.

- Приходится снимать жилье. Сами понимаете цены на жилье большие, одной мне не потянуть. Анализы в клинике платные, за все услуги приходится платить, - поделилась с "КП" мама Егора.

Любая помощь важна, даже небольшой перевод поможет спасти жизнь ребенка.

Номер карты мамы мальчика Светлана Костыревой: 2202 2011 1881 6111.