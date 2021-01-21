Орловец, убивший старшую сестру и ее мужа, предстанет перед судом Фото: Архив "КП"

В скором времени на скамье подсудимых в Орловской области окажется 50-летний житель Верховского района. Мужчина устроил поножовщину в деревне Сухотиновка, зарезал собственную старшую сестру и ее мужа.

Трагедия произошла 17 мая 2020 года. В тот день родственники встретились, устроили застолье, но затем между ними разгорелся конфликт. Слово за слово и брат схватился за нож. От полученных ран супруги скончались на месте.

- Расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ (убийство двух лиц) завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.