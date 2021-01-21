Орловский облсуд оставил без изменений приговор Денису Блохину

Орловский областной суд оставил без измнений приговор бывшему руководителю областного департамента строительства и бывшему члену регионального правительства Денису Блохину. Признанному виновным в злоупотреблении должностными полномочиями Блохин приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Ранее дело экс-чиновника рассматривал Заводской районный суд. До скамьи подсудимых Блохина довела "юбилейная стройка" к 450-летию Орла, а точнее реконстуркция центрального стадиона им. Ленина. На тот момент фигурант возглавлял "Орелгосзаказчик". Как удалось установить следствию, он подписал документы о приемке, содержащие ложные сведения. То есть по факту, принял невыполненные работы. Подрядчиком выступала фирма «МосОблСтрой». Госконтракт не был выполнен надлежащим образом.

После того, как было вынесено решение районным судом, прокуратура обжаловала приговор: государственное обвинение требовало реальный срок для Блохина. Но областной суд оставил приговор без изменения.

Правительство области Денис Блохин покинул после вынесения приговора судом первой инстанции.