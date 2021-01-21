Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 21 января

Где заразились еще 174 человека и как инфекция распространена по региону
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Карта распространения коронавируса по версии регионального оперштаба

Карта распространения коронавируса по версии регионального оперштаба

Обновленную карту распространения коронавируса по районам Орловской области представил оперативный штаб региона. Где заразились еще 174 человека и как в целом распространилась инфекция на 21 января 2021 года.

За сутки наибольшее число случаев коронавируса диагностировано у жителей Орла - заболели еще 117 человек. В Орлвоском районе заразилось еще 22 человека, в Мценском 16, в Покровском и Болховском по 4, в Корсаковском, Урицком и Свердловском по 3, в Глазуновском 2. В других районах за сутки не выявлено случаев заражения.

За все время наблюдения в городе Орле заболело 12 934 человека, в Орловском районе 3 228, в Ливенском 1 496, в Мценском 1 270, в Дмитровском 580, в Урицком 540, в Хотынецком 453, в Болховском 433, в Покровском 408, в Свердловском 385, в Новодеревеньковском 371, в Залегощенском 359, в Малоархангельском 326, в Кромском 298, в Верховском 263, в Колпнянском 248, в Троснянском 247, в Должанском 193, в Шаблыкинском 187, в Краснозоренском 182, в Сосковском 163, в Глазуновском 153, в Знаменском 138, в Новосильском 133, в Корсаковском 59.

Всего заболело 25 047 человек, выписано по выздоровлению 22 128.

Коронавирус в Орловской области