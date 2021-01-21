Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 21 января

Карта распространения коронавируса по версии регионального оперштаба

Обновленную карту распространения коронавируса по районам Орловской области представил оперативный штаб региона. Где заразились еще 174 человека и как в целом распространилась инфекция на 21 января 2021 года.

За сутки наибольшее число случаев коронавируса диагностировано у жителей Орла - заболели еще 117 человек. В Орлвоском районе заразилось еще 22 человека, в Мценском 16, в Покровском и Болховском по 4, в Корсаковском, Урицком и Свердловском по 3, в Глазуновском 2. В других районах за сутки не выявлено случаев заражения.

За все время наблюдения в городе Орле заболело 12 934 человека, в Орловском районе 3 228, в Ливенском 1 496, в Мценском 1 270, в Дмитровском 580, в Урицком 540, в Хотынецком 453, в Болховском 433, в Покровском 408, в Свердловском 385, в Новодеревеньковском 371, в Залегощенском 359, в Малоархангельском 326, в Кромском 298, в Верховском 263, в Колпнянском 248, в Троснянском 247, в Должанском 193, в Шаблыкинском 187, в Краснозоренском 182, в Сосковском 163, в Глазуновском 153, в Знаменском 138, в Новосильском 133, в Корсаковском 59.

Всего заболело 25 047 человек, выписано по выздоровлению 22 128.