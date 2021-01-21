В ДТП на Полесской улице Орла пострадала 37-летняя женщина

Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В среду, 20 января, в Советском районе Орла не разъехались два отечественных авто - «Лада Ларгус» и «ВАЗ». Инцидент произошел в районе половины второго часа дня на Полесской улице.

33-летний водитель «ВАЗа» ехал в сторону Наугорского шоссе. В это же время со стороны улицы Лескова ехал «Ларгус». Разъехаться автомобили не смогли и «ВАЗ» врезался в «Ларгус».

- В результате ДТП 37-летняя пассажирка автомобиля «Лада Ларгус» получила телесные повреждения. Ее на скорой доставили Орловскую областную клиническую больницу. Женщине назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.