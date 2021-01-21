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От коронавируса скончалась орловская журналистка Оксана Гранн

Корреспондента ГТРК «Орел» не стало на 54 году жизни
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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От коронавируса скончалась орловская журналистка Оксана Гранн

От коронавируса скончалась орловская журналистка Оксана Гранн

Сегодня, 21 января, скончалась известная орловская журналистка, специального корреспондента ГТРК «Орел» Оксана Гранн. Ее не стало на 54 году жизни после заражения коронавирусом и двусторонней пневмонии.

Больше месяца Оксана Гранн находилась в больнице имени Семашко в Орле. Заболевание проявилось у нее в тяжелой форме, однако все надеялись на ее скорое выздоровление. Однако болезнь оказалась сильнее.

Коллектив редакции «КП-Орел» приносит соболезнования семье и близким Оксаны. Скорбим вместе с вами.

Коронавирус в Орловской области