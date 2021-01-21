От коронавируса скончалась орловская журналистка Оксана Гранн

Сегодня, 21 января, скончалась известная орловская журналистка, специального корреспондента ГТРК «Орел» Оксана Гранн. Ее не стало на 54 году жизни после заражения коронавирусом и двусторонней пневмонии.

Больше месяца Оксана Гранн находилась в больнице имени Семашко в Орле. Заболевание проявилось у нее в тяжелой форме, однако все надеялись на ее скорое выздоровление. Однако болезнь оказалась сильнее.

Коллектив редакции «КП-Орел» приносит соболезнования семье и близким Оксаны. Скорбим вместе с вами.