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Общество

За 2020 год в Орловской области сняли с реализации 100 тысяч пакетов семян

Виной всему стали просроченные документы и сомнительные сорта
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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За 2020 год в Орловской области сняли с реализации 100 тысяч пакетов семян

За 2020 год в Орловской области сняли с реализации 100 тысяч пакетов семян

Фото: Архив "КП"

В 2020 году в Орловской области сняли с реализации без малого 100 тысяч пакетов семян. Все они были с просроченными документами на посевные качества или имели сомнительный сорт, не включенный в Госреестр.

Не менее сложная ситуация с саженцами плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Из проверенных шести с половиной тысяч саженцев на рынках и ярмарках 95% оказались без документов.

- Всего наложено административных штрафов на сумму 156,14 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.