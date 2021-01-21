При пожаре в многоквартирном доме погибла женщина Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле при пожаре в квартире погибла женщина. ЧП, стоившее человеческой жизни, случилось на 1-й Курской улице.

Сигнал о происшествии спасателям поступил поздним вечером в среду, 21 января. Огонь разгорелся в "однушке" многоквартирного жилого дома. Пожарные прибыли на место, через непродолжительное время они обнаружили тело 48-летней женщины. Она уже была мертва.

- В результате пожара в однокомнатной квартире выгорело помещение кухни. В другой квартире также выгорело помещение кухни. В доме выгорела кровля на площади 75 квадратных метров. Из смежных квартир дома эвакуировано три человека, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара устанавливают специалисты ведомства.