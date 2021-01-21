Ремонт встал: вор оставил орловца без двух бетономешалок и цемента

Похититель продал награбленное через сайт рекламных объявлений Фото: Архив "КП"

В одном из населенных пунктов Ливенского района ремонт встал из-за кражи двух бетономешалок и цемента. Их владелец оставил на ночь оборудование и стройматериалы во дворе возле многоквартирного дома, а когда утром пришел назад, их уже не было на месте.

Как позже выяснили полицейские, к краже причастен 22-летний местный житель. Он уже ни раз привлекался к ответственности за воровство. Заметив легкую добычу, молодой человек вновь решился забрать чужое.

- Бетономешалки он продал через рекламный сайт. Цемент сотрудники полиции обнаружили и изъяли. В настоящее время ведется следствие. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.