Орловец Антон Гомозов представит область в финале конкурса «Учитель года 2020»

Фото: Портал Орловской области

25 января в Волгограде стартует финал Всероссийского конкурса «Учитель года 2020». За почетное звание поборются 85 педагогов. Орловскую область на нем представит учитель истории гимназии № 16 города Орла Антон Гомозов.

Напомним, еще осенью 2020 года в региональном этапе конкурса победу одержала учитель английского языка школы № 23 Анна Пикалина. Однако по объективным причинам она не сможет принять участие в последних испытаниях. Антону предстоит заменить коллегу и продемонстрировать жюри свой собственный педагогический опыт.

За плечами у историка 9-летний стаж, победы в профессиональных конкурсах, участие в молодежном форуме «Территория смыслов».

- Кроме того, с 2019 года Антон Гомозов возглавляет Областную молодежную педагогическую школу. Он успешно совмещает несколько должностей, курирует деятельность учебно-методических объединений и организует различные мероприятия для педагогов, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

В финале Антон предстоит показать свое мастерство в ходе заданий «Методическая мастерская», «Урок», «Классный час» и «Мастер-класс». Имя победителя конкурса назовут 2 февраля.