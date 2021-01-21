В тройном ДТП в Орле пострадали дети

Трое детей пострадали в автомобильной аварии Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле три ребенка пострадали в автомобильной аварии. В Заводском районе города столкнулись легковушки "Мазда", "Рено" и "Фольксваген".

Авария произошла в среду, 20 января. Около половины третьего дня 34-летний водитель за рулем иномарки "Мазда" ехал по улице Нормандии-Неман со стороны Гагарина в сторону Комсомольской.

- Водитель допустил столкновение с автомобилем "Рено" Логан под управлением 61-летнего мужчины, с последующим столкновением "Мазды" с автомобилем "Фольксваген" под управлением 32-летней водителя, которая следовала во встречном направлении, - обрисовали картину аварии в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге трое маленьких пассажиров "Фольксвагена" получили травмы: девочки 2011, 2010 и 2013 годов рождения. Их доставили в областную детскую больницу, где врачи оказали детям необходимую медицинскую помощь. Госпитализировать маленьких участников ДТП не стали.