«Я первый смерил жизнь…»: в Орле почтут память Владимира Высоцкого

В Орле почтут память Владимира Высоцкого. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орле почтут память Владимира Высоцкого. Стихи и песни известного актера и автора-исполнителя прозвучат в областной библиотеке имени Бунина. Событие приурочат к его 83-летию.

Поэтическо-музыкальную программу вечера памяти «Я первый смерил жизнь обратным счетом...» подготовили члены орловского клуба любителей творчества Владимира Высоцкого «Вертикаль». Они исполнят его песни разных лет и презентуют новые, созданные на стихи поэта.

Кроме того, гостей вечера будет ждать выставка музыкально-нотной литературы.

- В фонотеке библиотеки хранятся десятки пластинок с записями песен Высоцкого, а также нотные сборники, в которые вошли его лучшие песни о войне, дружбе, спорте и любви. Отдельное внимание стоит уделить мемуарам, посвященным Высоцкому, - рассказали «КП» в областной научной библиотеки им. Бунина.

Количество участников мероприятия ограничено. Посещение только по предварительной записи по телефону 76-37-77 и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

КОГДА? ГДЕ?

26 января в 18.00 (универсальный читальный зал библиотеки)

ул. Максима Горького, 43.

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