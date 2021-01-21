Орловская область получила почти 10 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Орловскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса "Спутник V". Это 9 900 доз.

О ситуации рассказал Андрей Клычков, губернатор Орловской области, во время прямого эфира в соцсетях вечером 20 января.

На данный момент в регионе работает 16 стационарных и 1 мобильный пункт, где можно сделать прививку. Проводится вакцинация добровольно, а записаться на нее можно по единой "ковидной" линии 122 или в онлайн-регистратуре. Напомним, проводится вакцинация на добровольной основе - сделать прививку можно по желанию.

Клычков отметил, что в ближайшее время и сам собирается вакцинироваться.

- Не смотря на то, что я переболел, антител у меня нет. Считаю, что это для меня (прививка - прим. авт.) хорошее подспорье, чтобы не заражать себя, окружающих, - поделился глава регионе.