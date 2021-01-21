За 2020 год в Орловской области на работе погибли четыре человека

В центре внимания –травматизм на производстве. Фото: Ольга Супонева Фото: Архив "КП"

В среду, 20 января, в Орле состоялось заседание профильного комитета облсовета. В центре внимания –травматизм на производстве. По данным Орловского регионального отделения Фонда социального страхования, количество случаев травмирования сократилось на 19%, но и без тяжелых и смертельных последствий 2020 год не прошел.

Всего за минувший год на производстве пострадали 139 человек. В результате 23 несчастных случаев погибло 4 работника и 20 получили тяжелые травмы. Кроме того, в статистику, по всей вероятности, добавятся еще четыре дела с летальным исходом и три с тяжелыми последствиями. По ним сейчас проводятся следственные проверки.

- В целом большинство производственных травм произошло на предприятиях сельского хозяйства (8 случаев), обрабатывающем производстве (6 случаев) и строительстве (4 случая). Зачастую несчастные случаи на производстве происходят с сотрудниками, работавшими много лет. Это объясняется тем, что с опытом у людей притупляется чувство страха и опасности, поэтому работники иногда пренебрегают правилами безопасности, - сообщил Геннадий Воробьев, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Орловской области.

В трех из четырех случаев смертей на работе в 2020 году были выявлены факты наличия алкогольного опьянения.