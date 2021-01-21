В Орловской области болеет больше 5 тысяч школьников

В Орловской области почти пять с половиной тысяч школьников не ходит на занятия из-за болезни Фото: Архив "КП"

В Орловской области почти пять с половиной тысяч школьников не ходит на занятия из-за болезни. Дети болеют, в том числе, и коронавирусом.

О ситуации рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях. Он озвучил статистику, отметив, что заболеваемость среди несовершеннолетних идет на снижение. На стационарном лечении с COVID-19 находятся 7 детей, еще 105 лечатся дома под наблюдением медиков.

- Из 358 школ в 6 школах закрыты на карантин 6 классов. Коронавирусом болеет 36 учеников, Всего отсутствует 5 418 школьников: по ОРВИ, гриппу и другим видам заболеваний, - рассказал губернатор.

Малыши болеют реже. Двое дошколят переносят коронавирус, а всего сидит по домам больше 2 тысяч воспитанников детских садов. При этом из 296 садиков лишь в одном одна группа закрыта на карантин.