На вокзале Орла задержали мужчину, укравшего мобильник в вагоне поезда

На железнодорожном вокзале Орла задержали воришку. Фото линейного отдела МВД России на станции Орел. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На железнодорожном вокзале Орла задержали воришку, решившего присвоить себе чужой мобильник. 33-летний житель Новгородской области воспользовался случаем и стащил его у своего попутчика в поезде «Санкт-Петербург - Белгород».

В Белгороде владелец телефона обратился в дежурную часть линейного отдела МВД России. Информацию о краже передали в Орел и Курск. Начались поиски возможного похитителя. Вскоре его задержали по горячим следам на орловском вокзале.

- Как выяснилось, по прибытию поезда на станцию Орел, мужчина, воспользовался тем, что пассажиры купе спят, взял со стола чужой телефон и покинул вагон. Похищенное изъято, - сообщили «КП» в линейном отделе МВД России на станции Орел.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину». Ведется расследование.