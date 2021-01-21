Кража 850 початков кукурузы обошлась орловцу в 100 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области вынесли приговор жителю Кромского района. Кража 850 початков кукурузы с поля агропреприятия обошлась ему в 100 тысяч рублей.

Инцидент произошел в сентябре 2020 года. Мужчина приехал на поле, собрал кукурузу, но уехать не успел. Его задержала полиция. Ущерб, нанесенный хозяину сельхозугодий, оценили в 34 тысячи рублей. Так орловец «заработал» первую статью - 158 УК РФ (покушение на кражу).

Затем он попытался откупиться, дав взятку в размере 15 тысяч рублей сотруднику полиции. Однако тот от денег отказался, а мужчина стал фигурантом по еще одной статье - 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

- Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Кромского района. Он признан виновным. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.