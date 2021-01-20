На время ремонт Красного моста в Орле закроют движение по набережной Дубровинского

Закрыто движение будет и рядом с мостом, а точнее под ним Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже через пару недель в Орле закроют для движения транспорта Красный мост. С 1 февраля 2021 года до 22 ноября 2022 проехать по переправе не удастся. Закрыто движение будет и рядом с мостом, а точнее под ним.

- Будет введено временное прекращение движения транспортных средств от дома №62 до дома №66 по набережной Дубровинского (под Красным мостом), - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Объезжать закрытый участок рекомендуют по такому направлению: улица Фомина — Покровская —Советская; Советская — Покровская—Фомина.

Напомним, постановление о прекращении движения с 1 февраля уже подписано мэром. Для пешеходов мост пока останется открытым, но только до той поры, пока не построят временную переправу.