В Орловской области снизилось число убийств, но стало больше грабежей и изнасилований

Орловские полицейские отчитались о работе в 2020 году Фото: Архив "КП"

Орловские полицейские отчитались о работе в 2020 году. О совершаемых преступлениях, раскрываемости, заявлениях граждан и других нюансах речь шла на заседании профильного комитета облсовета.

В прошедшем году в регионе снизилось число убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, краж. Но с другой стороны зарегистрировано больше изнасилований, грабежей, краж и автомобилей и квартир.

- На стабильно высоком уровне остаётся раскрываемость изнасилований (100%), убийств (97,5%), причинений тяжкого вреда здоровью (98,2%), разбойных нападений (85,7%), - цитирует пресс-служба облсовета начальника полиции Виталия Власова.

Зашла речь и о пандемии, точнее о том, какие она коррективы внесла в работу правоохранителей. Как пояснил Виталий Власов, в регионе составлено более 5600 административных протоколов за нарушение правил, 700 из них — уже в 2021 году.