Ремонт Красного моста в Орле: депутаты обеспокоены освещением объездных улиц

Депутаты обеспокоены освещением объездных улиц после закрытия Красного моста Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 20 января, в Орле прошлое заседание профильного комитета горсовета по ЖКХ. В Центре внимания самая обсуждаемая и волнующая горожан тема – закрытие Красного моста с 1 февраля. Соответствующее распоряжение было подписано накануне.

После закрытия моста транспорт будет ходить в объезд через мост Дружбы и через Советский район. Ранее «Комсомолка» публиковала схему движения автобусов, маршруток, троллейбусов и трамваев. Посмотреть ее можно здесь.

Однако депутаты горсовета выразили беспокойство: на новые объезды ляжет интенсивное движение транспорта. Готовы ли они к этому?

Дело в том, что на ряде объездных улиц не все так хорошо с освещением.

- Пример – это улица Фомина в районе школы № 27. Эта улица ранее никогда не испытывала такого потока движения, - подчеркнул депутат Юрий Котляр.

Члены горсовета рекомендовали администрации Орла до 10 февраля представить перспективный план по освещению проблемных улиц.