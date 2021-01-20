В орловские трамваи, троллейбусы и автобусы наведались «тайные пассажиры». Фото пресс-службы ТТП

Сегодня, 20 января, в Орле в трамваи, троллейбусы и автобусы наведались «тайные пассажиры». ТТП организовало проверку своим водителям после жалоб горожан и замечаний мэра.

Напомним, накануне глава города Юрий Парахин выразил недовольство ситуацией с автобусами муниципального предприятия, работающими по маршрутам №11, 15, 47 и 48.

- Если до этой пятницы перевозчики не исправятся, запускаем процедуру расторжения муниципальных контрактов. У нас есть перевозчики, которые готовы взять больше маршрутов и добросовестно их обслуживать, - заявил мэр Орла Юрий Парахин.

Теперь ситуацию проверяют сотрудники предприятия и волонтеры, выступающие в роли «тайных пассажиров».

- Проверяем все: автобусы, троллейбусы, трамваи. Особое внимание уделяем маршруту №16. Считаем пассажиров, сверяем в конце дня выручку. Потому что проблемы есть: проблемы с водителями, которые не понимают, что работают не «на дядю», проблемы со сходами транспорта с линии в зимнее время... И это никто не скрывает. Мы особенно уделяем сейчас внимание оценке ситуаций из жалоб орловчан, - подчеркнул руководитель МУП «ТТП» Андрей Митин.