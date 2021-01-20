Полторы сотни жителей Орловской области остались без кредитных каникул

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области 142 жителям аннулировали кредитные каникулы. Это орловцы, которые не предоставили вовремя в банк необходимые документы, а то и вовсе перестали выходить на связь с кредитной организацией.

С момента принятия закона о кредитных каникулах в Орловской области возможностью получить их воспользовалось полтысячи граждан и около 270 предпринимателей. Общая сумма договоров превысила полмиллиарда рублей. Чтобы получить кредитные каникулы заемщики в течение трех месяцев должны были предоставить в свой банк документы, подтверждающие снижение доходов на 30%. Но не все это сделали.

- Некоторые так и не смогли доказать право на льготу. Среди них есть и те, кто совсем перестал выходить на связь с банком. В итоге для 142 орловцев кредитные каникулы аннулировали, - рассказали "КП" в пресс-службе орловского отделения Банка России.