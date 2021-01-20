Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 20 января

Региональный оперштаб представил обновленную карту распространения коронавируса

Обновленную карту распространения коронавируса по районам Орловщины представил региональный оперштаб. Где заразилось еще 177 человек и как инфекция распространена по области.

Как и ранее, больше всего заболевших за сутки выявлено в городе Орле - 82. В Покровском районе заразилось еще 18 жителей, в Болховском 13, в Орловском 12, в Мценском 9, в Краснозоренском и Хотынецком по 8, в Шаблыкинском 6, в Верховском 5, в Троснянском и Урицком по 4, в Новодеревеньковском 3, в Залегощенском и Глазуновском по 2, по 1 в Новосильском, Свердловском, Дмитровском, Кромском районах.

За все время пандемии сложилась следующая ситуация. В городе Орле заразилось 12 817 человек, в Орловском районе 3 206, в Ливенском районе 1 496, в Мценском 1 254. В остальных районах области количество заболевших не достигает тысячи человек. В Дмитровском ковид подтвердился у 580 жителей, в Урицком у 537, в Хотынецком у 453, в Болховском у 425, в Покровском у 404, в Свердловском у 382, в Новодеревеньковском у 371, в Залегощенском у 359, в Малоархангельском у 326, в Кромском у 298, в Верховском у 263, в Кодпнянском у 248, в Троснянском у 247, в Должанском у 193, в Шаблыкинском у 187, в Краснозоренском у 182, в Сосковском у 163, в Глазуновском у 151, в Знаменском у 138, в Новосильском у 133. И менее всего заболевших в Корсаковском районе - всего 56.

Мы следим за развитием ситуации.