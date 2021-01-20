В богослужениях и купаниях на Крещение поучаствовали более 14500 орловцев Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области праздник Крещения Господня прошел без ЧП и нарушений общественного порядка. В богослужениях и купаниях приняли участие более 14500 жителей региона.

Крещенские купели были оборудованы в 17 местах в 10 районах. Иордань возле Центральной спасательной части в облцентре в этом году не делали. По данным пресс-службы ГУ МЧС Орловской области на 14 часов 19 января, в крещенскую воду успели окунуться порядка 1000 человек.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении богослужений и в местах массового купания были задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, представители народных дружин, казачества.

- За время проведения мероприятий нарушений общественного порядка не допущено, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.