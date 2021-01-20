На модернизацию ветсанутильзавода «Орловский» выделят 20 миллионов рублей. Фото: пресс-служба облсовета

Во вторник, 19 января, на заседании профильного комитета облсовета встал вопрос о развитии орловского завода по утилизации биологических отходов. Предприятие ждало модернизацию в 2020 году, но из-за пандемии так и не получила необходимые средства. Была составлена только проектно-сметная документация.

Проблема с переоборудованием ветсанутильзавода «Орловский» обсуждалась еще в октябре 2019 года. Тогда речь шла об установке нового оборудования для очистки воздуха и воды. Для этого была составлена Дорожная карта, согласно которой заводу нужно было почти 139 миллионов рублей.

По утвержденному бюджету Орловской области на 2021 год предприятие получит 20 миллионов рублей.

- Данное предприятие является для области стратегическим объектом, его закрытие неминуемо приведет к экологической катастрофе. С учетом сложившейся ситуации приступить к технической модернизации предприятия будет возможно в 2021 году, - подчеркнула Татьяна Ерохина, председатель комитета облсовета по аграрной политике, природопользованию и экологии.

Напомним, завод занимается уничтожением просроченной животной продукции, сбором и утилизацией трупов животных, а также производством мясокостной муки. За 2020 год на было утилизировано 1800 тонн биологических отходов от предприятий Орловской области и 366 тонн от соседних регионов.