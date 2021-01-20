Под Орлом микроавтобус протаранил метеостанцию

ДТП случилось на трассе М-2 "Крым" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На трассе под Орлом микроавтобус угодил в ДТП. Машина снесла барьер и протаранила опору метеостанции.

Авария произошла утром во вторник, около 9 часов. 56-летний водитель вел "Мерседес Спринтер" по трассе М-2 "Крым" со стороны Орла в сторону Курска. В один момент мужчина не справился с транспортом и слетел с дороги.

- В районе 439 км водитель допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствия (барьерное ограждение и опора с метеостанцией). В результате ДТП 38-летний пассажир получил телесные повреждения, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Госпитализация травмировавшемуся пассажиру не понадобилась.