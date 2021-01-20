Орловские больницы получили 15 новых машин за федеральный счет. Фото пресс-служба облсовета

Сегодня, 20 января, перед зданием администрации Орловской области состоялась церемония передачи ключей от 15 новых спецмашин для больниц облцентра и районов.

Медицинский транспорт пополнит автопарк больницы имени Боткина, 1-ой, 2-ой и 3 поликлиники Орла, Болховской ЦБР, Кромской ЦРБ, Ливенскоой ЦРБ, Мценской ЦРБ, Покровской ЦРБ, Нарышкинской и Плещеевской ЦРБ.

Автомобили предназначены не только для перевозки пациентов, но и для доставки биоматериалов для исследований и лекарств для жителей отдаленных населенных пунктов.

- В рамках исполнения программы наказов избирателей в 2021 году на сферу здравоохранения будет направлено 5 млн 220 тысяч рублей. Средства пойдут на текущий ремонт медучреждений, закупку необходимой мебели и оборудования. 1 млн 100 тысяч рублей запланирован на приобретение автомобиля для Мценской ЦРБ, - сообщил Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета.