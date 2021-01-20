Под Орлом сотрудники МЧС отбуксировали заглохшую из-за замершего топлива фуру

Большегрузный автомобиль пришлось полностью разворачивать. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Во вторник, 19 января, возле села Становой Колодезь Орловского района прошла целая спасательная операция. Сотрудники МЧС пришли на выручку водителю фуры «ДАФ», когда его машина заглохла. Замерзло дизельное топливо, затем сел аккумулятор.

В районе семи часов вечера отчаявшийся мужчина позвонил на телефон Системы-112. На указанное им место была направлена техногенная группа областной поисково-спасательной службы. Здесь и выяснилось, что фура заглохла на подъеме в гору и ее нужно полностью разворачивать.

- С помощью тягача на базе автомобиля «УРАЛ» был произведен разворот автомобиля в противоположном направлении. Затем фура была отбуксирована до ближайшей большегрузной стоянки в поселке Куликовский Орловского района, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.