На Карачевском шоссе Орла заработало уличное освещение. Фото: ОНФ Орловской области

На въезде в Орле со стороны Зареченского микрорайона подключили уличное освещение. Спустя много лет этот участок Карачевского шоссе перестал быть в темное время суток «слепой» территорией.

Напомним, еще в октябре 2020 года вдоль дороги от улицы Мостовой до границ города по инициативе активистов ОНФ и сотрудников ГИБДД установили световые опоры. Затем на них закрепили фонари и подключили электричество. Сейчас они уже полностью в работе.

- Важно, что администрация города Орла поддержала наши предложения, ведь безопасность дорожного движения зависит от качества освещения. По Карачевскому шоссе проходит весь поток автомобильного транспорта из западных и северо-западных районов нашей области, а также транспорт из соседних регионов. По этой причине освещение здесь крайне необходимо, –подчеркнул Игорь Дробязгин, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области.