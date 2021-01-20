Орловский губернатор и глава заксобрания не прошли мимо проруби на Крещение

Водичка хороша! Фото: vk.com/klychkov_andrey_official Фото: СОЦСЕТИ

19 января жители Орловской области вместе со всем православным миром отметили праздник Крещения Господня. В этом году из-за непростой эпидемиологической ситуации для жителей областного центра не была оборудована традиционная иордань, но, как говорится, кто хочет - найдет возможность. Снимками из крещенской проруби поделился в соцсетях глава региона Андрей Клычков.

- Присоединился к замечательной традиции, с утра перед работой окунулся в ледяную прорубь, зарядился энергией на целый год, - написал Клычков в своем аккаунте Вконтакте.

Губернатор поздравил орловцев с праздником и пожелал всем мира и добра.

Председатель облсовета рассказал, что окунается каждый год

Не пренебрег праздничной традицией и председатель областного Совета Леонид Музалевский. Судя по снимкам, глава заксобрания окунулся в ту же прорубь, что и губернатор. Находится она в национальном парке Орловское полесье.

- В прорубь обязательно окунаюсь каждый год. Возникающие ощущения сложно передать словами, дух захватывает! - поделился с "КП" Леонид Семенович.