Орловчанка стащила чужой кошелек, но не смогла отыскать в нем все деньги Фото: Архив "КП"

Орловчанка, стащившая с прилавка магазина чужой кошелек, стала фигурантом уголовного дела. Женщина ловко забрала портмоне, правда найти всю хранящуюся там сумму так и не смогла.

Как позже выяснили полицейские, дама забрала только 5 тысяч рублей из имеющихся 10 тысяч 800 рублей. Оставшиеся деньги она попросту не заметила. Кошелек же спрятала.

Инцидент произошел в одном из магазинов Должанском районе. Похитительницу задержали на улице неподалеку.

- Гражданка не стала отрицать своей причастности к произошедшему. Она казала полицейским, где спрятала портмоне. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.