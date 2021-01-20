На минувшей неделе орловские полицейские помогли выбраться из снежного плена фуре из Латвии. Большегруз увяз ночью в сугробах прямо на выезде с заправки на Карачевском шоссе. Сначала его попробовали вытащить трактором, но тому не хватило сил сдвинуть с места фуру с полуприцепом.В этот момент мимо проезжали инспекторы ДПС - старший лейтенант полиции Алексей Внуков и лейтенант полиции Павел Журавлев. Они увидели, что водителю-дальнобойщику нужна помощь. К тому же фура перегородила дорогу другим машинам.Полицейские отправились на помощь за более тяжелой техникой. Вскоре они увидели экскаватор-погрузчик, который чистил снег. Его водитель приехал на указанное место и за час вытащил фуру.- Позже на телефон доверия УМВД поступило сообщение от водителя большегрузного транспортного средства из Латвии. Мужчина выразил благодарность орловским полицейским за помощь в затруднительной ситуации, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.