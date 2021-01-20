Во вторник, 19 января, в Орле прошло заседание профильного комитета облсовета. Один из основных вопросов стал ход строительства детских садов для детей до трех лет.Напомним, в этом году запланировано открытие сразу трех яслей - на Ливенской улице (Железнодорожный район), в 909-м квартале на Планерной (Заводской район) и в 795-м квартале на улице Кузнецова (Северный район).Строительство детского сада в 909 квартале пока идет с опозданием на месяц. Ранее подрядчик объяснил объективные причины – перенос 7 кабеля со строительной площадки.Отдельно обсудили ситуацию с яслями на Ливенской. Они будут рассчитаны на 160 детей. Строительство планируются вести поэтапно. В 2021 году ожидается сдача ясельного корпуса на 105 мест.- Проектно-сметная документация на строительство объекта готова, подрядчик выбран. Им стала орловская фирма ООО «Авилон». На объекте уже начаты предварительные работы по вырубке аварийных деревьев, - сообщает пресс-служба Орловского облсовета.