В Орле пешеход пострадал в ДТП. Молодой человек переходил проезжую часть и оказался под колесами легковой иномарки.Все случилось в Советском районе во вторник, 19 января. Примерно в половине первого часа дня 19-летний парень стал переходить по зебре, не оборудованной светофором, дорогу по Пожарной улице. В этот момент здесь двигался в сторону улицы 8-го Марта 44-летний водитель на легковушке марки \\"Форд\\". Машина наехала на молодого человека.- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили \\"КП\\" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.