В Орловской области появится реабилитационный центр «Откроем мир вместе» для детей-инвалидов. Создадут его в Ливнах на базе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.Организация выиграла грант 5миллионов рублей от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На эти средства планируют создать мобильные бригады для оказания квалифицированной помощи детям-инвалидам.Специалисты будут выезжать к детям на дом с комплектом мобильного оборудования для проведения занятий по реабилитации и абилитации (приспособление к условиям жизни в обществе, учебе, работе).- Кроме того, специалисты центра будут обучать родителей, как использовать реабилитационное оборудование для детей самостоятельно. На базе центра появится специальный пункт, где можно будет взять его на прокат, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.