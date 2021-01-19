Жительница Орловской области на 8 с половиной лет отправится за решетку за убийство мужа. Кровавой расправой закончился конфликт супругов.Расследование уголовного дела об убийстве длилось больше года. Девушка напала на своего супруга дома: парочка распивала спиртное, стали ссориться. В какой-то момент орловчанка лучшим из аргументов в споре сочла нож. Мужчину горожанка ударила в грудь, спасти его не удалось: рана оказалась смертельной.- Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Осужденной назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - рассказала \\"Комсомолке\\" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.