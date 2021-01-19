В Орле изменился адрес для заявок на отлов бездомных животных. С января информацию о местах скопления бродячих четвероногих нужно передавать в \\"Областной ветеринарный центр\\".О бродячих зверях можно рассказать по телефонам 8 (4862) 41-60-57 и 8 (4862) 41-60-59 либо в письме по электронной почте oblvet_orel@bk.ru. Орловцам, заметивших скопление животных, нужно сообщить где именно находится стая, сколько в ней особей, дать максимально точное описание, сообщает пресс-служба администрации Орла.Раньше отловом безнадзорных животных занималась БУ ОО \\"Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных\\".