В Орловской области еще на сутки задержится низкая температура. Впрочем долго мороз, который ниже климатической нормы на 7 градусов, царить не будет: через пару дней в регион придет оттепель.По прогнозу Росгидрометцентра, ночь с 19 на 20 января будет холодной, столбики термометров опустятся до отметки в -22 градуса. Днем в среду, 20 января, -15 градусов. Небо ясное, с небольшой облачностью, снега не предвидится. Ветер западный до 5 м/с.А в четверг днем, 21 января, станет теплее больше чем на 15 градусов: столбики термометров покажут всего -3. Небо затянет облаками, пойдет снег. Ветер придет с юга, скорость 7 м/с.По предварительным прогнозам конец недели и выходные и вовсе будут мокрыми и отметятся плюсовыми температурами: потеплеет до +5, пойдет дождь.Следите за прогнозом погоды на нашем сайте.