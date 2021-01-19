В Орловской области к февралю прививочные пункты, в которых можно будет вакцинироваться от коронавируса, должны появиться во всех районах. Об этом рассказал глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин на сегодняшнем онлайн-брифинге с журналистами.На сегодняшний день прививку можно сделать в 16 пунктах. По планам, новые места для вакцинации будут оборудованы всем необходимым, чтобы можно было сделать укол и хранить вакцину.- По состоянию на 19 января в регион поступило 2 642 дозы вакцины «Спутник V» (на первый и второй компонент). Привито более 1 400 человек. Более 500 орловцев полностью завершили вакцинацию, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.Записаться на прививку можно позвонив по телефону \\"ковидной\\" горячей линии 122 или в онлайн-регистратуре.