В Орле прокуратура начала проверку ДТП с участием маршрутки и грузовика, которое случилось сегодня утром, 19 января. Ведомство намерено дать оценку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.Как сообщала читателям \\"КП\\", авария произошла в Северном районе города. Автобус \\"ПАЗ\\" вез пассажиров по маршруту №34, он ехал по Раздольной улице. В районе дома №31, по предварительной информации озвученной региональным УМВД, на встречную полосу выехал грузовик \\"МАЗ\\". Он протаранил маршрутку. Также по предварительной информации пострадало 5 человек, 6-й водитель автобуса - он скончался по дороге в больницу в машине скорой, как сообщает ТАСС.На месте ДТП работали спасатели, полицейские, выехал и заместитель прокурора района.- Организована проверка в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием маршрутного такси и грузовика. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили \\"Комсомолке\\" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.