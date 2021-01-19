В Орловской области продолжается вакцинация от коронавируса. О том, как она продвигается, шла речь на заседании регионального штаба 18 января.Как рассказал глава департамента здравоохранения Иван Залогин, больше 1300 человек привились первым компонентом \\"Спутника V\\". Их ждет второй этап прививки. А два этапа прошли порядка 500 орловцев. В целом же в область поступило порядка 2 642 доз вакцины, сегодня ожидается партия почти 10 тысяч доз.- В настоящее время на территории Орловской области действует 14 стационарных прививочных пунктов на базе поликлиник и центральных районных больниц, а также 1 мобильный прививочный пункт. В ближайшее время будут открыты еще 3 прививочных пункта в Нарышкинской ЦРБ, Малоархангельской ЦРБ и Свердловской ЦРБ, - рассказали \\"КП\\" в пресс-службе Правительства Орловской области.