В Орловской области студентка заплатила штраф в 300 тысяч рублей за дачу взятки. Девушка хотела \\"купить\\" положительные отметки, а в итоге расстаться ей пришлось с гораздо более крупной суммой.Речь идет о деле учащейся \\"Орловского государственного университета экономики и торговли\\". Проректору института студентка передала 28 тысяч рублей. За эту сумму предполагалось выставление хороших отметок девушке. Однако дача взятки не осталась не замеченной. На студенту завели уголовное дело по статье 291 УК РФ: \\"Дача взятки в значительном размере\\".- Суд согласился с мнением государственного обвинителя о ее виновности и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей. В настоящее время осужденная выплатила штраф в доход государства в полном объеме, - рассказали \\"Комсомолке\\" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.Что касается проректора, то его уголовное дело все еще находится на рассмотрении в Советском районной суде Орла.