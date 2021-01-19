В Орле потерей сбережений закончились посиделки в бане. У мужчины украли барсетку, деньги и документы. Полицейским удалось вычислить вора.Потерпевший отдыхал с друзьями в бане, собралась немаленькая компания. Когда пришло время собираться, мужчина заметил пропажу барсетки. Ничего не оставалось делать как идти в полицию. В райотделе орловец рассказал, что в компании был и малознакомый молодой человек, подозрения пали на него. Но на момент, когда была обнаружена пропажа, тот уже ретировался. Оперативники начали вычислять вора и в скором времени им это удалось.К краже действительно оказался причастен 23-летний житель города Мценска. На момент, когда преступление было раскрыто, он укатил в Москву на работу. Тут-то его и задержали орловские полицейские.- Молодой человек успел потратить похищенные деньги. Барсетку с документами он ранее вернул потерпевшему через знакомого, под видом того, что она была найдена, - рассказали \\"КП-Орел\\" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.Уголовное дело возбуждено по статье \\"Кража\\".