В Орловской области продолжает действовать масочный режим: в общественных местах орловцы должны носить средства защиты дыхания. Находятся и нарушители. Так, перевозчиков и водителей оштрафовали почти на полмиллиона рублей.Тема обсуждалась на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом накануне, 18 января. Перевозчикам вынесено 7 крупных штрафов на общую сумму 490 тысяч рублей. Также им и водителям вынесено 20 предупреждений. Контроль за соблюдением масочного режима ведут сотрудники профильного департамента облправительства, полицейские.- Количество выявленных нарушений постепенно снижается, несмотря на то, что объемы проверок сохранены, - пояснили \\"КП\\" в пресс-службе Правительства Орловской области.Масочный режим и другие ограничения продлены в Орловской области до 28 февраля 2021 года.