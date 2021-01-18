В Орле произошел пожар в общежитии госуниверситета. На месте продолжают работу спасатели.Все случилось в общежитии ОГУ, расположенном по улице Мопра в Заводском районе. Около половины пятого вечера 18 января сработала система оповещения, на место происшествия прибыли пожарные. На данный момент известно, что пламя разгорелось в одной из комнат. Очаг возгорания удалось быстро локализовать и потушить, около 200 человек пришлось эвакуировать общими усилиями спасателей и персонала общежития.- В результате пожара в комнате на третьем этаже сгорели предметы мебели на площади около 12 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал. Причину пожара устанавливают эксперты Испытательной пожарной лаборатории Орловской области, - сообщила корреспонденту \\"КП-Орел\\" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.